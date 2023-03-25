Подмосковье 25 марта 2023, 03:30 Более 500 слесарей «МособлгазСервиса» прошли курсы повышения квалификации

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С начала года более 500 слесарей «МособлгазСервиса» повысили свою квалификацию. Они обучились работе на газовом оборудовании российских и зарубежных производителей.

Сотрудники компании стали сертифицированными мастерами по всем линейкам газовых приборов. Теперь они умеют обращаться с оборудованием брендов АОГВ, ИШМА, Thermex, Лемакс, Neva, MOGUCHI, Thermona, Oasis, Vaillant, Warm, FedericaBugatti и Rinnai.

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«Газовое оборудование требует повышенного внимания. А современные технологии в газовой промышленности предъявляют новые требования к знаниям и навыкам специалистов по его ремонту и обслуживанию», — заявил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

В ведомстве напомнили, что сотрудники специализированных сервисных организаций проводят техобслуживание газового оборудования не реже одного раза в год. Процедура является обязательным условием для поставки топлива.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев помог семье участника СВО провести газ в дом.

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