Подмосковье 20 июля 2023, 16:08 Более 500 сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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С начала года еще 500 детей-сирот из Подмосковья получили квартиры, из них 162 — по жилищному сертификату. Об этом рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.

В Министерстве соцразвития региона напомнили, что дети могут получить квартиру или жилищный сертификат на выбор. Срок выдачи документа в этом году продлен до 1 ноября. Он дает право самостоятельно выбрать жилье в любом городе Подмосковья.

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20 июля ключи от собственных квартир получили еще девять сирот из Балашихи. Ребята уже празднуют новоселье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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