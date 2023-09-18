Подмосковье 18 сентября 2023, 16:18 Более 500 сел и деревень Подмосковья газифицируют по губернаторской программе к 2030 году Мособлгаз

Читать 360tv в

Населенные пункты Подмосковья продолжают газифицировать по губернаторской программе. Деревня Московка под Серпуховом стала 31-й точкой, получившей газ.

Протяженность газопровода в Московку составила 6,5 километра. Теперь газ могут провести себе в котельные жители 128 частных домов. Сейчас ведется прием заявок на подключение и строительство вводов.

Реклама

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, в этом году планируется построить не менее 300 километров новых газопроводов в 60 населенных пунктах региона. Изменения коснутся более 10 тысяч человек. До конца 2030 года природное топливо получат 500 сел и деревень.

Подмосковье — первый регион России, в котором по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы на социальную газификацию.