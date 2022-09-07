Около 500 садовых домов признали жилыми с начала года в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 14:06 Поделиться Telegram

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Viber Около 500 садовых домов признали жилыми с начала года в Подмосковье

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Московское областное БТИ выдало 476 заключений на перевод садовых домов в жилые с января. Такой статус дает возможность собственнику прописаться в здании, получить налоговый вычет и ряд других преимуществ.

Чтобы перевести дачу в раздел жилого дома, она должна иметь кухню, коридор, санузел и другие помещения. Площади комнат должны соответствовать минимальным разрешенным размерам. В доме обязательно наличие водоснабжения, канализации, отопления и электричества. Также здание должно обладать необходимой прочностью и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

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Для признания садового дома жилым заявителю необходимо подать в уполномоченный орган местного самоуправления следующий пакет документов: заявление, выписку из ЕГРН, заключение по обследованию технического состояния объекта.

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Статус жилого дома дает ряд преимуществ: там можно прописаться, можно получить имущественный налоговый вычет, а также оформить более экономный местный тариф на электричество. Кроме того, продать жилой дом можно дороже садового.

Обследование садовой недвижимости проводят специалисты Московского областного БТИ. Стоимость работ для подготовки заключения начинается от 15 тысяч рублей.

Ранее в Подмосковье более чем в два раза были сокращены сроки по переводу дачного дома в жилой. Теперь сделать это можно за 13 дней вместо 27. По поручению губернатора Андрея Воробьева, многие государственные услуги правительства Подмосковья переводят в «цифру».

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