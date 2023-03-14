Подмосковье 14 марта 2023, 15:21 Более 500 рабочих мест создадут на новом производстве мясных изделий в Лыткарине

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В городском округе Лыткарино построят мясоперерабатывающий завод. Разрешение на строительство выдало Министерство жилполитики Подмосковья.

Объем привлеченных инвестиций в проект «Мясная мануфактура» составит более одного миллиарда рублей. На предприятии будет создано порядка 500 рабочих мест.

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«Мясная мануфактура» будет выпускать мясные деликатесы, колбасы и сосиски. Площадь здания составит более 12 тысяч квадратных метров, его оснастят современным оборудованием. Мощность комплекса составит 1260 тонн готовой продукции в месяц, уточнили в пресс-службе.

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Проект будет сопровождать персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Московской области.

Ранее губернатор Воробьев пообещал помочь Лыткаринскому заводу оптического стекла решить проблему кадров.

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