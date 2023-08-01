Подмосковье 01 августа 2023, 09:35 Более 500 пунктов продажи арбузов и дынь откроют в Подмосковье в августе Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Сезон бахчи традиционно стартует в Подмосковье в начале августа. В регионе будут работать более 500 официальных мест продажи арбузов и дынь.

«Для удобства покупателей все пункты отмечены на Яндекс.Картах, и количество отметок будет расти. В основном на прилавках региона продают арбузы из Краснодарского края, Астрахани и Дагестана», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В этом году цена за килограмм арбуза стартует в Подмосковье от 25 рублей и доходит до 57. Дыню предлагают в среднем по 90 рублей за кило.

Жителям Подмосковья напомнили, что при выборе нужно обращать внимание не только на качество бахчи, но и на безопасность продукции. Следует отдавать предпочтение специализированным центрам продажи, где вся продукция обладает необходимой сертификацией.

Единые стандарты запуска бизнеса в парках внедрили в Подмосковье. По словам губернатора Андрея Воробьева, основная задача — поддержать предпринимателей и их услуги для посетителей.