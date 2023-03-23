Подмосковье 23 марта 2023, 11:44 Более 500 предметов из коллекции князей Юсуповых представят на новой выставке в Серпухове

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Новая выставка «Юсуповы. Род, история, коллекции» открывается в Серпуховском музее 29 марта. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, чем уникальна экспозиция.

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Зрители смогут рассмотреть около 500 предметов из собрания музея-заповедника «Архангельское» — бывшей резиденции князей Юсуповых. Это картины, фарфор, хрусталь, книги и бытовые предметы, принадлежавшие семье до 1918 года. В экспозиции также присутствуют рисунки членов династии, подлинный герб фамилии и рукописи.

Выставку сделали так, чтобы продемонстрировать зрителям ответственное отношение Юсуповых к богатству и собранным коллекциям. В музее использовано мультимедийно-интерактивное оснащение, что позволит погрузиться в сюжеты при помощи осязания, слуха и даже обоняния.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнавать обо всех выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.