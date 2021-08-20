Более 500 подъездов отремонтируют в Воскресенске в этом году

Превратить подъезд в праздничный вход — задача непростая, но в Воскресенске с ней справились. После ремонта в рамках губернаторской программы в доме номер 13 по улице 60 Лет Октября стены расписали местные умельцы, изобразив символы городского округа. К примеру, самолет МиГ. Мотор для них делают в Белоозерске.

Сами жители и приходящие гости ремонтом довольны.

«Подъезды были ужасные, они были темно-болотного цвета, входишь в подъезд — ничего не видишь. Сейчас посмотрите, красота какая! Мы такую красоту ждем в своем доме», — призналась Светлана Третьякова.

В Воскресенске отремонтировали уже 151 подъезд. В 49 ведутся работы. Строители красят стены, обновляют плитку на первых этажах, свисающие провода прячут в короба. На месте старых почтовых ящиков появляются новые, а вместо лампочек — энергоэффективные светильники. После таких работ подъезды не узнать.

«Мы в этом году взяли на себя повышенные обязательства и отремонтируем 510 подъездов — это в 10 раз больше, чем ремонтировалось в прошлые годы», — рассказал «360» заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Алексей Рубцов.

Материалы для ремонта и дизайн-проекты жители выбирали самостоятельно на общих собраниях.

Финансируется программа «Мой подъезд» из бюджета Московской области и управляющей компании. Всего на эти цели выделили 89 миллионов рублей. До 1 ноября ремонтные работы проведут в 510 подъездах округа.

Стать участником программы несложно. Для этого жильцам нужно провести собрание собственников и принять решение об участии. Во время заседания — утвердить перечень необходимых работ. Включить свои решения в протокол и передать его в управляющую компанию.