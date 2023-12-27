Подмосковье 27 декабря 2023, 18:49 Более 500 пловцов приняли участие в заплыве международной серии Swimcup в Подмосковье Кубок чемпионов Swimcup

Читать 360tv в

Первая в России международная серия Swimcup по плаванию на закрытой воде на длинные и спринтерские дистанции прошла в Раменском. На соревнованиях выступили более 500 пловцов от восьми лет.

​​Московскую область на соревнованиях представляли пловцы из Раменского, Лыткарина, Жуковского, Дзержинского и других округов. Почетными гостями турнира стали профессиональные спортсмены Сергей и Анастасия Фесиковы.

Реклама

​«Хотим поприветствовать всех любителей плавания. Мы рады присутствовать здесь, в Раменском. Для нас это ностальгия, потому что мы много времени проводили в этом комплексе, готовясь к ответственным соревнованиям», — подчеркнул Фесиков.

Участники соревнований преодолевали дистанции в 50 и 100 метров вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем. Чемпион и рекордсмен мира в разделе «мастерс» Андрей Курносов проплыл все восемь дистанций турнира.

​«Сезон на закрытой воде в этом году обещает стать одним из самых ярких спортивных событий для всех поклонников плавания. Начало сезона в бассейне побило все рекорды посещаемости — более 500 человек зарегистрировались на каждый из ключевых стартов», — прокомментировал организатор соревнований Евгений Безрученко.

Заплывы серии продолжатся в Московской области и в 2024 году. Турниры пройдут 28 января, 25 февраля и 21 апреля в Раменском, а 31 марта — в Рузе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».