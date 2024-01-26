Подмосковье 26 января 2024, 13:32 Более 500 пар зарегистрировали в Московском областном Дворце бракосочетаний № 3 в 2023 году Unsplash

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Дворец бракосочетаний № 3 зарегистрировал более 500 пар молодоженов в прошлом году — это в 2,5 раза больше, чем в 2022-м. Об этом рассказали в Главном управлении ЗАГС Московской области.

Желающие стать мужем и женой во Дворце бракосочетаний № 3 могут уточнить детали процедуры по телефону 8(495)-562-40-29.

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Кроме того, с 1 января жители Подмосковья могут воспользоваться услугами ЗАГС на удаленных рабочих местах. Такая возможность появилась в нескольких городских округах.

Перечень удаленных рабочих мест, где можно зарегистрировать брак в торжественной обстановке:

1. Центр культуры и творчества «Родники» Волоколамского городского округа;

2. ДК «Вперед» в Долгопрудном;

3. ДК «Октябрь» в Дубне;

4. Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль»;

5. Дом поэта-революционера Мачтета в Зарайске;

6. Дом культуры «Ожерелье» в Кашире;

7. ЦДК имени Калинина в Королеве;

8. ДК «Металлург» в Ступине;

9. Музей Салтыкова-Щедрина в Талдоме;

10. Дом ученых в Химках;

11. Центральный дворец культуры в Щелкове.

Многодетным семьям Подмосковья доступно 17 региональных мер поддержки. Это выплаты, бесплатный проезд в общественном транспорте, жилищные сертификаты и другие льготы. О том, как помогают таким семьям, губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила глава Минсоцразвития Людмила Болатаева.

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