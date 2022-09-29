Более 500 новых рабочих мест создадут на предприятии «Щелково Агрохим» к 2024 году | 360°

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29 сентября 2022, 18:51

Более 500 новых рабочих мест создадут на предприятии «Щелково Агрохим» к 2024 году

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Предприятие «Щелково Агрохим» планирует увеличить мощность на 20 тысяч тонн. Новое производство запустят к 2024 году, на нем создадут более 500 рабочих мест. Об этом рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

В июне 2022 года на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор компании «Щелково Агрохим» Салис Каракотов подписали соглашение о строительстве в Подмосковье завода по производству действующих веществ для гербицидов и пестицидов.

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Как отметил на конференции «Растениеводство России — 2022/23» Салис Каракотов, у компании «Щелково Агрохим» уже разработана технология для изготовления шести действующих веществ гербицидов, в том числе римсульфурона, трифлусульфурон-метила и трибенурон-метила.

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«Это говорит об увеличении российского производства агрохимии и необходимости производить компоненты для средств защиты растений на территории нашей страны. Наша цель — полностью обеспечить потребности России в этих действующих веществах. Одно из ведущих агрохимических предприятий в Подмосковье — АО „Щелково Агрохим“. Мощность всех производственных площадок компании — 300 тысяч тонн, в следующем году этот показатель увеличится еще на 20 тысяч тонн», — сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

В 2021 году импорт в Россию действующих веществ для производства агрохимии увеличился до 71 тысячи тонн. Об этом на прошедшей конференции «Растениеводство России — 2022/23» сообщил генеральный директор АО «Щелково Агрохим».

Бизнес

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