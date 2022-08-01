Более 500 новых автобусов появится в Подмосковье

Московская область уделяет должное внимание работе транспорта. В частности, в этом году будет закуплено еще 510 автобусов. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Еще одна тема — работа транспорта. Всегда актуально, всегда требует большого профессионализма и грамотных решений, начиная с покупки нового передвижного состава. Мы в этом году дополнительно приобретаем, обновляем 510 автобусов. И, конечно, мы продолжаем работу по дополнительным удобствам», — рассказал Воробьев.

Речь идет о разворотных площадках, парковках для автобусов, грамотном расположении остановок. Все это имеет принципиально важное значение для комфорта и качества жизни.

«С этого года мы приступили и весьма активно ведем работу по выделенным полосам. Эта практика в мире и столице уже реализована. Мы к ней приступили и видим хороший результат, эффект по комфортному передвижению», — добавил губернатор.

Он отметил, что время доставки из пункта А в пункт Б сокращается, эта работа будет продолжена.

Воробьев обратил внимание регионального правительства на то, что есть жалобы по некоторым маршрутам.

«В частности, маршрут № 9 в Лобне. Жители пишут о том, что редко ездит, — нужно разобраться, в чем там проблема. Жители Балашихи жалуются на несоблюдение расписания автобуса № 12», — сказал он.

Кроме того, в Пущине попросили вернуть отмененные маршруты до Москвы, а в Протвине — обратить внимание на регулярность рейсов. Также нужно увеличивать сообщение между Серпуховом и российской столицей.