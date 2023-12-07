Подмосковье 07 декабря 2023, 20:19 Более 500 недоношенных детей спасли в перинатальном центре в Видном с начала года Телеканал «360»

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Врачи «Видновского перинатального центра» проводят реабилитацию новорожденных с экстремально низким весом. Мамы, обратившиеся за помощью к специалистам, могут быть уверены в том, что о них будут заботиться настоящие профессионалы своего дела.

Жизнь начинается с рождения. Правда, кто-то приходит в этом мир легко, а кому-то нужна помощь профессионалов. Именно такие врачи работают в «Видновском перинатальном центре».

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«Девиз нашего перинатального центра — в заботливых руках профессионалов рождается новая жизнь. И на самом деле она рождается день ото дня в нашем перинатальном центре. На этот момент, за 11 месяцев, родилось более пяти тысяч новорожденных, из них почти 500 детей родились недоношенными. Для того, чтобы выхаживать этих недоношенных, в нашем перинатальном центре есть абсолютно все. У нас 70 коек отделения новорожденных, 20 коек отделения реанимации, которые укомплектованы для того, чтобы выхаживать детей с той или иной патологией», — рассказала заместитель главного врача оказанию педиатрической помощи «Видновского перинатального центра» Наталья Князева.

Она добавила, что в учреждении трудится очень большое количество специалистов, которые владеют современными технологии. Также в перинатальном центре имеется аппаратура, которая помогает недоношенным детям дышать.

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Совсем недавно в перинатальном центре добавили 10 коек в отделении реабилитации. Врачи не просто лечат новорожденных, а уже после пяти дней от роду начинают проводить с малышами разные, приносящие пользу манипуляции.

«Основная задача врачей-реаниматологов в настоящий момент — это не только сделать так, чтобы детки выжили. То есть современные технологии позволяют выхаживать даже самых критически недоношенных детей. Наша задача еще и в том, чтобы эти дети были максимально здоровы и были полноценными членами нашего общества», — подчеркнул врач неонатолог, врач физической и реабилитационной медицины «Видновского перинатального центра» Максим Новиков.

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Одна из пациенток Юлия Трубникова рассказала, что это были ее первые роды и они вместе с мужем очень долго к этому готовились.

«Но так случилось, что экстренные роды были, была отслойка плаценты и кесарево сечение. Я не знала, что таких детишек сейчас вынашивают, поэтому был страх, но, когда родила, попала в реанимацию, потом быстро реабилитировалась и меня отправили к ребенку, мне разрешили его посетить. Я очень благодарна сплоченному коллективу „Видновского перинатального центра“, там нам очень здорово помогли», — поделилась Юлия Трубникова.

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Увидев, как трепетно Максим Новиков относится к детям, становится сразу понятно, что это действительно больше чем профессия. Все мамы, обращающиеся за помощью в «Видновский перинатальный центр» быть уверены — рядом с ними настоящие профессионалы, искренне любящие свою работу.

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