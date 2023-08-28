Подмосковье 28 августа 2023, 15:35 Более 500 народных троп благоустроили в Подмосковье с начала года ГУСТ

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В программу «Пешком» на 2023 год включили 585 тропинок, которые связывают жилые дома со школами, детскими садами, поликлиниками и магазинами. С января в регионе благоустроили более таких 500 объектов.

«Сейчас реализовано уже 514 объектов. Больше всего выполнено в Балашихе — здесь готовы 53 народные тропы», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

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В Люберцах благоустроили 45 дорожек, в Щелкове — 35, в Клину — 16, а в Одинцове — девять. Активно ведутся работы и в других городских округах.

В программу «Пешком» попали те тропы, которые выбрали сами жители. Для того, чтобы на дорожках появился асфальт, нужно сделать заявку в администрацию муниципалитета. При планировании работ пожелания жителей учитываются.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

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