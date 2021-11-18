Более 500 млн рублей штрафов за борщевик выписали в Подмосковье в этом году

Начисленные штрафы за борщевик в Московской области в этом году почти в два раза превысили показатели прошлого года. Об этом сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

По ее данным, в 2020 году общая сумма штрафов составила более 264 миллионов рублей, а за неполных 11 месяцев этого года объем штрафных санкций достиг 503 миллионов.

Зампредседателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин обратил внимание, что количество правообладателей, которых привлекли к ответственности за игнорирование борьбы с сорняком, за неделю увеличилось еще на 115 и составляет теперь 4380.

Суммы штрафов, начисленные за борщевик прошедшую неделю, значительно увеличились в Рузском городском округе, составив 232,3 миллиона рублей, добавила Адигамова.

Больше всего нарушителей привлекли к ответственности в Шаховской, где были оштрафованы владельцы 34 земельных участков. На втором месте — Рузский городской округ, где были выписаны штрафы 30 обладателям участков. За ними следуют Дмитровский городской округ (11 участков) Егорьевск (9 участков).

Самые большие суммы штрафов за неделю выписали в Рузском городском округе — на 16,8 миллионов рублей, в Шаховской их сумма составила 4,6 миллионов рублей, в Наро-Фоминском округе — 1,5 миллиона рублей. В первой пятерке также Дмитровский городской округ со штрафами на сумму 870 тысяч рублей и Богородский городской округ (703 тысячи рублей).