Подмосковье 27 марта 2023, 16:52 Более 500 миллионов рублей выделили на развитие туризма в Подмосковье в этом году

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Около 500 миллионов рублей выделили на развитие туризма в Подмосковье в 2023 году. Об этом в эфире «Область перемен» рассказал первый заместитель министра культуры региона Алексей Шимко. Другие гости программы — Сергей Маликов и Зинаида Труш — отметили важность заботы о водоемах и вакцинации против кори.

Туризм в Подмосковье

Стенд Подмосковья признали самым посещаемым на международной туристической выставке MITT — 2023. Регион стремительно привлекает все больше гостей и путешественников.

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«В этом году стенд посетили 14 тысяч гостей. Наверное, это связано с тем, что наполнение стенда у нас каждый раз разное. Обширная программа, запускаем различные активности, вроде VR-путешествия по Троице-Сергиевой лавре. Разыгрывали различные сертификаты на посещение музеев», — отметил первый замминистра культуры и туризма Подмосковья Алексей Шимко.

Он добавил, что в марте в Московской области прошла одна из самых ярких выставок-ярмарок России «Ладья. Весенняя фантазия».

Водоемы Подмосковья

День водных ресурсов отметили в России на прошлой неделе. В Московской области более четырех тысяч рек.

В регионе реализуют национальный проект «Сохранение уникальных водных объектов» и эффективную программу «100 прудов и озер». Для очистки водоемов в Подмосковье используют современные средства.

«К воде надо относиться бережно. Не секрет, что мы состоим из воды по большей части. Не всегда к воде должное отношение, потому что мы думаем, что ее очень много», — напомнил член Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы Сергей Маликов.

Вакцинация от кори

Роспотребнадзор отмечает резкий рост заболеваемости корью в разных субъектах страны. Во всех регионах России в этом году проводят вакцинацию против кори, в том числе в Подмосковье.

Она добровольная. Важно делать прививку от кори в детстве, а планируя беременность, стоит провериться на антитела к кори. Об этом напомнила главный внештатный эпидемиолог Минздрава Подмосковья Зинаида Труш.

«Рост заболеваемости есть. В первую очередь, он связан с завозом случаев заболевания с неблагополучных территорий. Фактором также является часть непривитого населения. Сейчас в Подмосковье проводят мероприятия по активному выявлению случаев заболевания корью. Своевременная изоляция, постоянное медицинское наблюдение и экстренная иммунизация контактных лиц», — рассказала Зинаида Труш.

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