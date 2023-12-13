Подмосковье 13 декабря 2023, 15:44 Более 500 миллионов рублей инвестируют в кабельное производство в Королеве Мининвест МО

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Компания «Кабельные Системы и Технологии» запустит новое производство в технопарке «Королев». На предприятии будут изготавливать низковольтные-комплектные устройства и кабеленесущие системы.

«В реализацию проекта по запуску высокотехнологичного производства компания инвестирует свыше 500 миллионов рублей. Планируется, что предприятие площадью более тысячи квадратных метров будет запущено в работу уже в первом квартале 2024 года», — заявила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Реализация проекта позволит создать в Подмосковье 20 рабочих мест и запустить производство новых видов кабельной продукции, которую будут применять для обогрева резервуаров, трубопроводов и кровли промышленных предприятий.

«Мы начинали свою деятельность с небольшого офиса и двух сотрудников. Сегодня у компании „Кабельные Системы и Технологии“ есть сеть офисов по всей России и собственное производство», — подчеркнул генеральный директор компании Игорь Соболев.

Отмечается, что продукция компании используется на топливно-энергетических комплексах по всей России, а также на металлургических комбинатах, топливных терминалах и других объектах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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