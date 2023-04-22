Подмосковье 22 апреля 2023, 14:20 Более 500 локаций привели в порядок в Химках во время общегородского субботника

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Жители Химок очистили от мусора во время субботника более 500 локаций. В мероприятии чистоты поучаствовали сотрудники местных предприятий, депутаты, волонтеры и активисты.

Центральной площадкой стал парк «Два берега», куда пришли более 600 человек.

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«Приятно видеть, как местные жители заботятся о парке и вышли вместе с нами подготовить его к летнему сезону», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Жители округа расчистили территорию площадью пять гектаров: убрали остатки прошлогодней листвы с газонов, подмели тротуары, покрасили лавочки и урны. Весь необходимый инвентарь выдали на месте. Это почти четыре тысячи мешков, перчаток, лопат и граблей.

«Все, что мы делаем для себя и для города, всегда имеет хорошую основу. Я хочу пожелать всем хорошо потрудиться. Здорово, что вы пришли с детьми», — заявила депутат Госдумы Ирина Роднина.

Сотрудники местного предприятия МКБ «Искра» справились с уборкой быстрее всех. Второе место по скорости заняла компания АО «Аэромар», а третье — АО «Химводосток». В качестве призов Дмитрий Волошин вручил им технику — телевизор, кофеварку, электрический чайник.

Также жители Химок убрали лесную территорию возле дома № 18 на Зеленой улице в микрорайоне Левобережный, в Подрезково — на пустыре у дома № 8 на улице Игоря Жаринова, в Луневском привели в порядок парк вблизи школы. Субботник затронул и другие локации — это десятки парков, скверов и зон отдыха.

По просьбе жителей в план уборки включили почти 400 дворов и более 60 локаций на улицах частного сектора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник. Мероприятие проходит 22 апреля.

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