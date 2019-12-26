Более 500 лифтов заменили в 2019 году в Московской области

В 2019 году в 137 домах Московской области заменено более 500 лифтов. Такие цифры назвала пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Подведены промежуточные итоги выполнения региональной программы капитального ремонта по замене лифтов в Подмосковье. С 2014 по 2019 годы в Московской области заменено порядка 10 тысяч лифтов.

Исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Антон Велиховский уточнил, что в 2019 году по программе капитального ремонта многоквартирных домов в Подмосковье провели работы по замене 506 лифтов в 137 жилых зданиях. «Всего по плану года в Подмосковье заменят 1222 лифта в 426 многоквартирных домах, на эти цели выделено 3,2 миллиарда рублей. Срок окончания договоров — 28 февраля 2020 года» — пояснил Антон Велиховский.

Московская область — первый регион, который перешел на новый порядок приемки работ и ввода лифтового оборудования в эксплуатацию, теперь приемка осуществляется с участием представителей Ростехнадзора.

В программу капремонта включается лифтовое оборудование, эксплуатируемое свыше 25 лет. Особое внимание уделяется замене лифтов в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны и люди с ограниченными возможностями.

Источник: Фотобанк Московской области

В многоквартирных домах на территории Подмосковья больше не осталось лифтов старше 25 лет. Теперь работа по замене лифтов будет проходить в плановом режиме. По программе капремонта многоквартирных домов старые лифты меняются на безопасные, антивандальные и энергосберегающие. Используются лифты российского производства и из самых лучших материалов.

Новые лифтовые кабины обладают повышенным уровнем комфорта, оснащены энергосберегающими светильниками и умными датчиками, отвечающими за безопасность. Специализированные датчики не дадут закрыться дверям, если в проеме, к примеру, стоит ребенок или домашний питомец.

Выглядят новые подъемные машины красиво, а их стены выполнены из специального антивандального материала и покрашены особостойкой краской. Кабины адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья — они оборудованы поручнем, а цифры на кнопках продублированы шрифтом Брайля.

Московская область имеет большой опыт в реализации программы капитального ремонта, а ее передовые практики проведения работ уже успешно используются во многих регионах России.