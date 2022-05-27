Более 500 летних кафе открылось в Подмосковье

В Подмосковье, несмотря на прохладную погоду, открыли 511 летних кафе. С наступлением тепла их число будет расти, рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Больше всего летних кафе появилось в Подольске, Серпухове, Солнечногорске и Одинцовском городском округе.

Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов отметил, что летние кафе, которые уже начали работать, дали почти 12 тысяч дополнительных посадочных мест в заведениях общепита.

«Сезон только стартовал, поэтому количество летних веранд будет увеличиваться с наступлением теплой погоды», — добавил он.

В Московской области есть несколько типов летних кафе: это террасы, отдельно стоящие веранды и сезонные кафе в виде сидений на подоконниках или выступов на уровне первого этажа. Сезон продлится до 1 ноября.