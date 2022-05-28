Более 500 летних кафе заработали в Подмосковье

Традиционный сезон летних кафе стартовал в Подмосковье в конце апреля. Сейчас в регионе работают более 500 заведений, но с наступлением тепла количество увеличится.

«На сегодняшний день, несмотря на прохладную погоду, установившуюся в Подмосковном регионе, уже открыто более 500 летних кафе, это почти 12 тысяч дополнительных посадочных мест в заведениях общепита. Сезон только стартовал, поэтому количество летних веранд будет увеличиваться с наступлением теплой погоды», — сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Больше всего летних кафе заработало в Подольске, Серпухове, Солнечногорске и Одинцове. Всего на территории региона работают 511 заведений. Летние кафе подразделяются на три типа: компактные, террасы и отдельно стоящие веранды.

Сезон летних кафе в Московской области традиционно продлится до 1 ноября.

На днях в Подмосковье прошел форум «Поддержка и развитие малых и средних форматов торговли». Участники мероприятия рассмотрели замечания и предложения от бизнеса по внедрению регионального стандарта благоустройства и внешнего вида летних кафе в регионе. Стандарт создали для совершенствования архитектурно-художественного облика Подмосковья.