Более 500 кровель отремонтировали в Подмосковье за 2021 год | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 20:22 Поделиться Telegram

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Viber Более 500 кровель отремонтировали в Подмосковье за 2021 год pixabay.com

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В Подмосковье продолжаются активные работы по капитальному ремонту кровель. С начала этой программы в регионе отремонтировали порядка девяти тысяч крыш в МКД. За 2021 год был проведен ремонт 576 кровель в многоквартирных домах Московской области.

«В рамках программы текущего года запланировано отремонтировать 935 кровель, - сообщил Антон Велиховский, Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области. - В этом году по программе капитального ремонта в Наро-Фоминском городском округе запланировано отремонтировать кровли в 21 МКД. На сегодняшний день отремонтированы кровли в 5 многоквартирных домах».

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Все работы проводятся с соблюдением всех нужных мер безопасности. Например, в близости от работ при помощи сигнальной ленты обозначают все границы опасных объектов, во время работы на высоте рабочие задействуют каски и страховочные тросы. Перед началом каждого рабочего дня строители проходят инструктаж, они заполняют журналы работ и техники безопасности.

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На все работы после их окончания действует гарантийный срок. В целом он составляет пять лет, в это время подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ. Если на протяжении гарантийного срока будут выявлены дефекты, то нужно будет их устранить.

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