Более 500 контейнерных площадок привели в порядок дежурные инспекторы Технадзора Подмосковья за праздники

Дежурные экипажи Госадмтехнадзора в дни новогодних каникул помогли навести порядок на 568 контейнерных площадках в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На протяжении январских праздников дежурные экипажи инспекторов Госадмтехнадзора осуществляли надзорную деятельность в Подмосковье. В ходе работы были оперативно очищены 568 контейнерных площадок, на которых образовались навалы мусора либо не были своевременно вывезены твердые коммунальные отходы.

«Приняты меры по 568 фактам навалов мусора на контейнерных площадках и несвоевременному вывозу твердых коммунальных отходов. На месте было устранено 298 нарушений», — сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он уточнил, что наибольшее количество скоплений мусора на площадках было зафиксировано в следующих муниципалитетах: Воскресенск — 65, Зарайск — 45, Ленинский округ — 31, Сергиево-Посадский округ — 30; по 28 в Луховицах и Серпухове.