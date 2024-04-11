Подмосковье 11 апреля 2024, 18:33 Более 500 килограммов гумпомощи собрали для бойцов спецоперации в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Свыше 500 килограммов гуманитарного груза передали из городского округа Химки бойцам специальной военной операции с начала года. Военнослужащие получили медикаменты, продовольствие, технику и другие вещи первой необходимости.

Активное участие в сборе помощи приняли муниципальные депутаты.

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«Неравнодушные химчане, предприниматели, депутаты, общественники и городские предприятия принимают участие в сборе гуманитарной помощи. Так, общими усилиями с начала специальной военной операции удалось собрать и отправить более 200 тонн гуманитарного груза военнослужащим, жителям ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей», — рассказал муниципальный депутат Александр Васильев.

Напомним, что в Химках работают девять пунктов сбора гуманитарной помощи. Один из них находится в местном отделении партии «Единая Россия» на улице Кирова, дом 19 и открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона: +7 (495) 793-09-88.

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