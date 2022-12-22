Подмосковье 22 декабря 2022, 09:26 Более 500 фасадов отремонтировали в Подмосковье с начала года

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Масштабные работы по обновлению фасадов продолжаются в Подмосковье. В 2022 году утеплили и привели в порядок более 500 внешних стен многоквартирных домов.

Как рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, с самого начала реализации программы капремонта в регионе отремонтировано уже 3700 фасадов, из них 500 — в этом году.

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Перед началом ремонта стен необходимо обследовать их состояние и устранить причины, способствующие разрушению фасада. Строители должны строго соблюдать технологии ремонта, которые различаются в зависимости от того, из какого материала построен дом.

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«Ремонт фасада здания подразумевает комплекс работ. Это и сохранение несущих свойств конструктива здания, и повышение его теплотехнических характеристик», — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

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