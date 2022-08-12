Более 500 фактов хищения электроэнергии выявили в столичном регионе с начала года

Специалисты компании «Россети Московский регион» в первом полугодии текущего года выявили более 500 фактов неучтенного потребления электрической энергии.

Нарушения обнаружили во время регулярных рейдов и проверок приборов учета потребителей.

По результатам инспекций было составлено 260 актов о потреблении электрической энергии с нарушениями правил учета (безучетное потребление). Объем безучетного потребления электроэнергии достиг почти 70 миллионов киловатт в час. Такой объем сравним с объемом энергии, который потребляет за год крупный спортивный объект.

«Наиболее распространенные нарушения — подключение питающего кабеля до расчетного счетчика в границах балансовой принадлежности потребителя, нарушение пломб сбытовой или сетевой организаций, включая антимагнитные, самовольное вмешательство в работу прибора учета. В отношении недобросовестных потребителей, допустивших потребление электроэнергии с нарушениями правил учета, составляются акты о безучетном электропотреблении. Стоимость „недоучтенных“ прибором учета киловатт — часов недобросовестные потребители увидят в квитанциях на оплату электроэнергии», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Законодательством предусмотрены штрафные санкции, которые значительно выше оплаты по фактическому потреблению электроэнергии.

Нарушители, которые потребляли электроэнергию самовольно, не оформив договор энергоснабжения со сбытовой компанией, попадут под штрафные санкции.

К июню текущего года обнаружен 241 такой недобросовестный потребитель. В отношении всех нарушителей составлены акты бездоговорного потребления электрической энергии. Общая стоимость «бездоговорки», согласно актам, превысила 640 миллионов рублей.

Сообщить о хищении электрической энергии можно по телефону «Светлой линии» компании «Россети — Московский регион»: 8-800-220-0-220.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и глава «Россетей» обсудили развитие электросетей Подмосковья. Встреча прошла на Петербургском международном экономическом форуме.