Подмосковье 12 ноября 2022, 18:37 Более 500 экспонатов нашли коломенские археологи летом

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Археологи из Коломны нашли более 500 экспонатов на территории кремля этим летом. Среди находок — посуда, браслеты, ножи, иглы, монеты и даже курительные трубки импортного производства.

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Раскопки были масштабными. Площадь обследуемой территории — 240 квадратных метров, в ходе работ специалисты по древностям погружались на глубину три метра.

«Помадниц и чернильниц много. Помадницы — это конец XIX — начало XX века. Это начало, можно сказать, косметологии, когда женщины туда клали кремы», — рассказала младший научный сотрудник Коломенского археологического центра Виолетта Гусева.

Также археологи в Коломне проводят научные исследования. Специалисты обнаружили несколько погребений с кремированными останками людей. Для науки это открытие. Датированы памятники первыми веками нашей эры, они располагаются вдоль Оки — в районе Коломны, Ступина и Серпухова.

«В этом году у нас четыре новых исследования погребений. Одно примерно V век нашей эры, еще три — примерно вторая половина X века, то есть это хороший результат. Посмотрели слои поселенческого времени — и несколько сотен находок», — сообщил директор Коломенского археологического центра Александр Сыроватко.

Сезон полевых экспедиций завершен. Впереди у специалистов по древностям кропотливая работа — изучение экспонатов. Часть находок ждет реставрация.