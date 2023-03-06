Подмосковье 06 марта 2023, 22:22 Более 500 единиц техники закупили для коммунальных служб в Подмосковье

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Главное управление содержаний территорий Московской области (ГУСТ) и министерство ЖКХ региона передали муниципалитетам 516 единиц снегоуборочной техники. Новые машины достались коммунальщикам Дмитрова, Сергиева Посада, Коломны и Богородского округа.

«В прошлом году муниципальным образованиям было выдано более 100 машин. В этом году уже передано 383 единицы техники, планируется передача еще 130», — сообщил директор «Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы» Роман Щербаков.

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Округам передали снегоуборочные машины, тракторы МТЗ «Беларусь», погрузчики и автобусы для перевозки рабочих. Помимо уборки снега погрузчики могут подметать дорожки и мыть дорожные ограничители.

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Новую технику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

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