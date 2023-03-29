Подмосковье 29 марта 2023, 15:31 Более 500 домов построят в Подмосковье с гарантией защиты прав дольщиков ГЛАВГОССТРОЙНАДЗОР МО

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Строительство многоквартирных домов с применением эскроу-счетов активно ведется в Подмосковье. Сейчас с помощью этой схемы, защищающей права дольщиков, возводят 7,4 миллиона «квадратов» жилья.

Инвесторы строят в Московской области 544 многоквартирных дома с использованием эскроу-счетов. Это новая система оплаты, когда деньги дольщика принадлежат не застройщику, а ему самому. Компания получает вклад, только когда выполнит свои обязательства. Такой механизм применяется в регионе с 2019 года.

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Главгосстройнадзор Подмосковья принял 29 извещений о начале строительства многоквартирных жилых зданий с начала года. Новые дома появятся в 28 городских округах Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года. Он подчеркнул, что за прошлый год ключи от жилья или компенсации получили 16,4 тысячи дольщиков. Это на 1,7 тысячи больше, чем планировали.

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