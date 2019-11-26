Более 500 дольщиков ЖК «Лидер Парк Мытищи» скоро получат свои квартиры. Они ждут жилье два года

Более 500 дольщиков жилого комплекса «Лидер парк Мытищи» скоро въедут в свои квартиры. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

По ее словам, 25 ноября 2019 года региональным Министерством жилищной политики выдано разрешение на ввод в эксплуатацию долгостроя жилого комплекса «Лидер Парк Мытищи».

Строительство жилого дома, рассчитанного на 704 квартиры, осуществлялось застройщиком ООО «Лидер М» с 2015 года.

Первоначальный срок завершения строительства, запланированный на ноябрь 2016 года, не был соблюден по причине финансовых трудностей застройщика.

«Строительство жилого дома завершено, выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В ближайшее время 526 граждан смогут получить долгожданные ключи и въехать в свои квартиры», − отметила Инна Федотова.