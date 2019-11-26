  • Более 500 дольщиков ЖК «Лидер Парк Мытищи» скоро получат свои квартиры. Они ждут жилье два года

    26 ноября 2019, 17:45

    Алена Сырбу, Андрей Зуев

    Более 500 дольщиков жилого комплекса «Лидер парк Мытищи» скоро въедут в свои квартиры. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
    Более 500 дольщиков ЖК «Лидер Парк Мытищи» скоро получат свои квартиры. Они ждут жилье два года

    По ее словам, 25 ноября 2019 года региональным Министерством жилищной политики выдано разрешение на ввод в эксплуатацию долгостроя жилого комплекса «Лидер Парк Мытищи».

    Строительство жилого дома, рассчитанного на 704 квартиры, осуществлялось застройщиком ООО «Лидер М» с 2015 года.

    Первоначальный срок завершения строительства, запланированный на ноябрь 2016 года, не был соблюден по причине финансовых трудностей застройщика.

    «Строительство жилого дома завершено, выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В ближайшее время 526 граждан смогут получить долгожданные ключи и въехать в свои квартиры», − отметила Инна Федотова.