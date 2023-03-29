Подмосковье 29 марта 2023, 13:10 Более 500 дольщиков ЖК «Кирова, 17» в Домодедове получили ключи от квартир

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Первые 547 дольщиков жилого комплекса «Кирова, 17» получили ключи от своих квартир. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Передача ключей дольщикам жилого комплекса ведется со скоростью более 30 квартир в день. В общей сложности будут восстановлены права 1445 человек.

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Дома начинала строить компания «Гюнай», которая планировала завершить работы в 2020 году. Из-за финансовых проблем инвестор не справился с обязательствами. Для решения проблемы дольщиков Министерство жилищной политики Подмосковье привлекло на объект другого застройщика — группу компаний «Страна Девелопмент». В декабре 2022 года объект был достроен и введен в эксплуатацию, а в январе поставлен на кадастровый учет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года. Он подчеркнул, что за прошлый год ключи от жилья или компенсации получили 16,4 тысячи дольщиков. Это на 1,7 тысячи больше, чем планировали.

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