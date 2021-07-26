Более 500 договоров о социальной газификации подписали в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье жители подписали 535 договоров о социальной газификации. Об этом губернатору области Андрею Воробьеву доложил вице-губернатор Евгений Хромушин.

«535 договоров уже было подписано за эту неделю, 207 населенных пунктов в проектировании, 95 — в стройке, 376 мы уже сделали. Мы четко идем по плану. Встречи с жителями идут по плану почти во всех муниципальных образованиях, поэтому здесь мы сегодня рисков не видим. По заключению комплексных договоров мы уже чуть-чуть опережаем план: 2,5 тысячи заключили плюс почти 300», — сообщил Хромушин.

Он также отметил, что уже подтверждено девять газопроводов, которые включаются в программу газификации.

«Мы в последние две недели после вашего (Андрея Воробьева — прим. ред.) обращения к президенту достаточно серьезно продвинулись с „Газпромом“ по раскрытию ГРС. У нас было 53 ГРС с ограниченным режимом, 22, которые мы написали президенту, полностью закрыты. После работы „Мособлгаза“ и „Газпрома“ мы оставили в проблемной зоне фактически пять ГРС, 17 ГРС подтвердили нам подачу газа для социальной газификации», — сказал вице-губернатор.

Хромушин напомнил, что продолжается открытие офисов социальной газификации. По его словам, газификация занимает 50% обращения жителей, а 50% — это обращение по поводу регистрации домов, перерасчета оплаты за коммунальные услуги.

«В ближайшее время мы открываем в Одинцове, Рузе, Сергиево-Посадском такие же офисы, чтобы жителям было удобно и понятно отвечать на все вопросы, связанные с газификацией», — отметил он.