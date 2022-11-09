Более 500 детей выступят на гала-концерте народных исполнителей в Красногорске | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 16:26 Более 500 детей выступят на гала-концерте народных исполнителей в Красногорске

Читать 360tv в

Дети из 215 городов России, Белоруссии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Сирии приняли участие во II Международном детском музыкальном конкурсе народных исполнителей «МиР — Музыка и Развитие». Гала-концерт лауреатов пройдет в Красногорске.

Реклама

В ДК «Подмосковье» в Красногорске 17 ноября пройдет гала-концерт гала-концерт II международного детского музыкального конкурса народных исполнителей «МиР — Музыка и Развитие». В финал конкурса прошли более 500 детей, все они примут участие в гала-концерте. В рамках проекта «МиР» пошла тажке серия бесплатных мастер-классов от членов жюри по всем направлениям конкурса.

Ведущим финального большого концерта станет Александр Олешко. Лауреаты в сольных номинациях выступят в сопровождении Оркестра Александра Яковлева Grand Melody Orchestra.

В программе концерта заявлены классические и народные композиции в современной, оригинальной обработке.

Конкурс «МиР — Музыка и Развитие» создан с целью посика и музыкального развития талантливых детей в области инструментального и вокального исполнительства. Конкурс проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Департамента культуры города Москвы, Министерства культуры и туризма Московской области, а также при поддержке Продюсерского центра Александра Яковлева.