Более 500 детей родились в январе в перинатальном центре Подмосковья

В январе в Московском областном перинатальном центре родились 502 младенца. Врачи клиники помогли появиться на свет 239 девочкам м 263 мальчикам. В числе новорожденных — пять двойняшек.

«Ежегодно около шести тысяч малышей рождается в стенах нашего перинатального центра. Мы оказываем все виды специализированной, высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии. Также осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая и медико-реабилитационная помощь женщинам и новорожденным детям», — рассказала главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.

Она также добавила, что центр обладает технологиями и возможностями, которые позволяют выхаживать детей с экстремально низкой массой тела.

«Приглашаем всех к нам на роды», — сказала главврач.

В настоящее время в Московской области работает Единый call-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Операторы центра расскажут, какие документы необходимо взять с собой в роддом, как получить подарочный набор и как записаться на прием к специалисту, консультирующему по всем вопросам, касающимся родов.

Позвонить в Единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье» можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 08:00 до 20:00. Звонок бесплатный.