Более 500 деревьев и кустарников высадили на акции «Наш Лес» в Лосино-Петровском

При посадке деревьев и кустарников важно прислушаться к советам специалистов. Они точно знают, как правильно прикопать и укрепить саженец, чтобы из него выросло крепкое дерево. Такой инструктаж получили участники акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая прошла в Лосино-Петровском городском округе.

Все посаженные деревья и кустарники на акции приживутся обязательно. Им не страшны морозы и палящее солнце.

Директор МБУ «Городское хозяйство» Лосино-Петровского городского округа Михаил Пешков напомнил о трех жизненных целях каждого мужчины.

«Построить дом, посадить дерево, вырастить ребенка. Одну из этих задач мы выполняем. Она одна из трех самых важных в жизни и плюс она дает эстетический вид, красоту и жизненный настрой», — оценил он посадку жителями саженцев.

Семья Кондратьевых постоянно участвуют в экологической акции. Они уже научились самостоятельно выращивать деревья и знают все тонкости. Марина Кондратьева заявила, что она в целом выступает за природу и здоровый образ жизни. Такие экологические акции в этом помогают.

«Я за здоровый образ жизни, за природу, за экологически чистое проживание в регионе и вообще в целом», — заявила она.

Центральной площадкой акцией стала деревья Орловка. Участники посадили саженцы ивы и сирени, а площадку, где собираются дети украсили пузыреплодником.

Первый заместитель главы Лосино-Петровского городского округа Илья Максимов оценил проделанную работу.

«В первую очередь важно обратить внимание людей на проблемы экологии. Это хорошо и правильно», — отметил он.

Всего в рамках экологической акции «Наш лесПосади свое дерево» во дворах, скверах, на территориях детских садов и школ жители высадили более 500 саженцев и кустарников.