Подмосковье 03 августа 2023, 15:18 Более 500 судебных дел выиграл Комлесхоз Подмосковья с начала года Unsplash

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Комитет лесного хозяйства Московской области выиграл 502 судебных процесса по делам о незаконном использовании природных зон в Подмосковье с начала года. Ведомство принимает активное участие в представлении публичных интересов в ходе заседаний.

«С начала года по 502 делам достигнуто положительное разрешение спора в пользу комитета и сформирована положительная судебная практика по делам о прекращении незаконного использования лесов на землях сельскохозяйственного назначения», — отметил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Также он добавил, что сегодня в производстве комитета и подведомственных учреждений в общей сложности находятся 2703 судебных дела. Наиболее частые вопросы связаны с земельными спорами, взысканием ущерба за использование лесов, самовольными захватами участков и оспариваниями постановлений.

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