Более 500 человек захотели заниматься в секциях хоккея и фигурного катания «Реутов Арены»

Число желающих заниматься фигурным катанием и хоккеем на новой «Реутов Арене» превысило 500 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Спортивный комплекс «Реутов Арена» с ледовой ареной, фитнес-центром и тремя бассейнами официально откроется на Юбилейном проспекте подмосковного Реутова 8 декабря, однако первые занятия на льду там уже стартовали.

Как рассказал муниципальный руководитель партийного проекта единороссов «Детский спорт» Антон Ермаков, на площади около трех тысяч квадратных метров расположены три бассейна, SPA-зоны, фитнес-центр, ледовая арена, которая способна принимать соревнования российского и международного уровня, а также лаунж-зона для родителей.

Антон Ермаков сделал особый акцент на том, что ледовая площадка уже работает и полностью загружена с восьми часов утра до часа ночи. Помимо массовых катаний на ней проводятся пробные занятия детских школ фигурного катания и хоккея.

Источник фото: администрация городского округа Реутов

Младший сын местной жительницы Анны Веселовой уже две недели занимается в хоккейной школе «Реутов Арены». «Счастлива, что в Реутове открылась ледовая арена. В свое время старшего сына приходилось возить на тренировки по хоккею в Москву, младшего отдала в секцию в пяти минутах от дома. Ребенок очень доволен, после каждого занятия интересуется, когда мы снова придем на каток», — поделилась Анна Веселова.

По словам Антона Ермакова, количество желающих заняться фигурным катанием и хоккеем в Реутове уже превысило планку в 500 человек. «В самом спорткомплексе практически готовы к приему посетителей раздевалки, детская и фитнес-зоны, кафе и два бассейна. Дооснащается тренажерный зал на втором этаже. Работы по подготовке большой чаши бассейна на третьем этаже пока ведутся», — добавил муниципальный руководитель партийного проекта «Детский спорт».

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Ранее на месте спортивного комплекса находились незаконно установленные мойка и автостоянка. После проведения судебных разбирательств они были демонтированы, а участок освобожден от мусора.

По данным Министерства физической культуры и спорта Московской области, в регионе до конца 2019 года откроют семь новых спортивных объектов, среди них три физкультурно-оздоровительных комплекса, два стадиона, бассейн и дворец спорта.