Подмосковье 23 января 2023, 15:24 Более 500 человек стали участниками соревнований по спортивному туризму в Дедовске

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Более 500 жителей Подмосковья приняли участие в соревнованиях по спортивному туризму. Состязания проходили в Дедовске на стадионе лицея.

Среди участников были как совсем юные спортсмены, так и профессионалы, в том числе действующие чемпионы мира.

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Спортивный туризм — это серьезный прикладной вид спорта. Во время гонки участники преодолевают различные преграды на пути. Так, спортсмены демонстрируют свои навыки в альпинизме, скалолазании и лыжном спорте.

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Спортсмены должны проехать участок трассы на лыжах, потом выполнить спуск и подъем с крутого склона с использованием альпинистского снаряжения, а затем на веревках с жумаром и карабинами переправиться на другую сторону стадиона.

Около 150 участников соревнований представляли Истринский округ, остальные приехали из 15 других городов Московской области. Отмечается, что в Истре шесть школ имеют на своих базах тренировочные площадки для занятий спортивным туризмом.

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