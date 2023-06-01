Подмосковье 01 июня 2023, 14:56 Более 500 человек стали победителями чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования МО

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Чемпионат профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями проходил с 26 по 31 мая в Подмосковье. О его итогах рассказали в Министерстве образования региона.

В соревнованиях приняли участие 847 конкурсантов из 275 учебных заведений и двух предприятий. По итогам чемпионата победителями стали 547 человек.

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Лауреаты получили сертификаты, которые можно будет использовать для получения технических средств реабилитации или оплаты дополнительного профессионального образования. Победители регионального этапа примут участие в ежегодном национальном чемпионате «Абилимпикс.

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