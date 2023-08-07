07 августа 2023, 13:34
Более 500 человек проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные
В прошлые выходные более 500 жителей Московской области проверили здоровье в 25 парках региона. Выездные бригады врачей работали в Балашихе, Кашире, Коломне, Пушкино, Люберцах и других городах, сообщили в Минздраве Подмосковья.
«На протяжении всего лета каждые выходные бригады медицинских специалистов работают в парках Подмосковья», — заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
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Пациенты прошли антропометрию, измерили артериальное и внутриглазное давление, сдали общий анализ крови и другие анализы.
Проверить здоровье можно бесплатно, по полису ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет портала госуслуг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Врачи
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