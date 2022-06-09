Более 500 человек прошли марафоном по улицам Балашихи

В Балашихе состоялся марафон северной ходьбы. В нем приняли участие более 500 любителей активного образа жизни. Акция объединила более 10 тысяч человек из 46 муниципалитетов области.

Женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет прошли трехкилометровый маршрут по центральному парку Балашихи «Пехорка». Всего в марафоне приняли участие 532 жителя города. Предварительно их поделили на возрастные группы, в каждой из которых отметили по тройке лучших. Самые взрослые спортсмены также получили памятные подарки, а по завершении маршрута участники исполнили гимн северной ходьбы.

"Для участников мы провели большую разминку, массовую зарядку на площади перед Ледовым дворцом. После наши долгожители прошли дистанцию. Первые пришедшие получают не только медали, но и фирменные костюмы „Активное долголетие“ от команды губернатора Подмосковья", — поделился директор СК «Союз» Антон Орешков.

Один из участников, Петр Сенин, в свои 85 с удовольствием преодолел дистанцию марафона. Он ежедневно проходит километровые маршруты.

"Без палок я ходить просто не могу, у меня болит поясница. Это как машина с двумя ведущими. Некоторые неправильно ходят, тащат за собой палки, а я иду с ними, как на лыжах, поэтому у меня работает все тело", — рассказал Петр.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Балашихе с 2019 года. Для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет организуют творческие и спортивные занятия и экскурсии. К программе присоединились уже более 10 тысяч пенсионеров города.