Подмосковье 29 ноября 2022, 17:47 Более 500 человек присоединились к чат-боту Мострансавто

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Компания «Мострансавто» 9 ноября начала тестировать свой чат-бот в Telegram. С этого момента свои сообщения через сервис отправили более 500 человек.

Жители Подмосковья пользуются электронным помощником «Мострансавто», чтобы отправить обращения, благодарности и предложения по транспортной работе. На старте работы сервиса основной задачей чат-бота была клиентская поддержка.

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Компания планирует расширять функционал бота, чтобы пользователи могли посмотреть расписание движения автобусов, узнавать, как купить и пополнить карту оплаты проезда. Также через сервис можно получить номера телефонов диспетчерских, адреса автовокзалов и автостанций, а также подать заявку на личный прием.

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Чат-бот упрощает общение между пассажирами и специалистами «Мострансавто». После завершения тестового периода сервис станет постоянным каналом коммуникации.

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