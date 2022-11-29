29 ноября 2022, 17:47
Более 500 человек присоединились к чат-боту Мострансавто
Компания «Мострансавто» 9 ноября начала тестировать свой чат-бот в Telegram. С этого момента свои сообщения через сервис отправили более 500 человек.
Жители Подмосковья пользуются электронным помощником «Мострансавто», чтобы отправить обращения, благодарности и предложения по транспортной работе. На старте работы сервиса основной задачей чат-бота была клиентская поддержка.
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Компания планирует расширять функционал бота, чтобы пользователи могли посмотреть расписание движения автобусов, узнавать, как купить и пополнить карту оплаты проезда. Также через сервис можно получить номера телефонов диспетчерских, адреса автовокзалов и автостанций, а также подать заявку на личный прием.
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Чат-бот упрощает общение между пассажирами и специалистами «Мострансавто». После завершения тестового периода сервис станет постоянным каналом коммуникации.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Автобусы
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