Подмосковье 05 февраля 2024, 17:50 Более 500 человек приняли участие в лыжных гонках в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В городском округе Мытищи состоялись соревнования по лыжным гонкам «Мытищинская лыжня». В мероприятии приняли участие белее пятисот человек.

Главное зимнее мероприятие округа прошло в 21-й раз. С каждым годом оно объединяет все больше сторонников здорового образа жизни разного возраста.

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Соревнования прошли в несколько этапов. Открыли лыжню юные спортсмены с особенностями здоровья. Они преодолели дистанцию в 500 метров. Затем участники состязались в забегах на 500 метров и один километр. Опытные лыжники прошли три и пять километров в разных возрастных категориях.

Мероприятие посетил член сборной России по лыжным гонкам, призер и финалист российских и международных соревнований Игорь Рысин. Российский лыжник самый быстрый в спринте на 100 метров.

По итогам забега победителям и призерам лыжни традиционно вручили медали, грамоты и сувениры.

В Мытищинском лесопарке 10-километровая лыжная трасса открыта для всех желающих.

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