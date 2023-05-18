Подмосковье 18 мая 2023, 10:34 Более 500 человек приняли участие в автопробеге офицеров России в Можайске

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Автопробег офицеров России «Дорогами памяти» прошел в Можайске. Его приурочили к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли свыше 150 машин и более 500 человек.

Автопробег стартовал из парка Победы на Поклонной горе в Москве, маршрут проходил через Москву в Бородинский военно-исторический музей-заповедник.

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Среди участников были Герои Советского Союза и России, узники фашистских концлагерей, дети войны, жители блокадного Ленинграда, ветераны вооруженных сил и боевых действий, а также члены семей офицеров.

«Не жалея своей жизни, [ветераны] шли вперед, не оборачиваясь. Защищая Родину, избавляя мир от <…> фашизма. Только ценой их жертвы мы живем в свободной стране. Мы можем мечтать, работать, смотрим в будущее», — сказал глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Вместе с участниками автопробега цветы к мемориалу «Вечный огонь» возложили волонтеры, активисты и жители округа. Память героев почтили минутой молчания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев передал участникам СВО пожелания от ветеранов региона, с которыми встретился в преддверии Дня Победы.

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