Подмосковье 21 июня 2023, 09:56 Более 500 человек примут участие в конференции акушеров-гинекологов в МОНИИАГ Пресс-служба Минздрава МО

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Открытие конференции акушеров-гинекологов, посвященной памяти Владислава Краснопольского, состоялось 20 июня в МОНИИАГ. В течение двух дней в мероприятии примут участие около 500 специалистов из Москвы, Подмосковья и других регионов России.

«В Московской области накоплен значительный опыт, направленный на повышение эффективности хирургического лечения самых тяжелых гинекологических заболеваний. В том числе, с поражением смежных органов малого таза, лечения бесплодия, ведения беременности с тяжелыми патологиями», — отметил директор МОНИИАГ Василий Петрухин.

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Конференция обобщит накопленные врачами практические знания, позволит оценить нововведения, подвести определенные итоги. Мероприятие посвящено памяти Владислава Краснопольского — академика РАН, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача России и почетного жителя Подмосковья. Он работал в МОНИИАГ с 1961 года и возглавлял его в течение почти 40 лет.

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