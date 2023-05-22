Подмосковье 22 мая 2023, 02:30 Более 500 человек поучаствовали во всероссийском легкоатлетическом пробеге в Лобне

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В Лобне прошел всероссийский легкоатлетический пробег. Его организовывают в память о заслуженном мастере спорта, бронзовом призере XVII Олимпийских игр в Риме Семене Ржищине уже в 27-й раз. Впервые турнир стартовал на стадионе «Москвич» 27 апреля 1996 года. Ежегодно в соревнованиях принимают участие любители и профессионалы из разных городов страны. В этом году в нем поучаствовало более 500 человек.

«Я вообще в Лобне впервые, несмотря на то, что уже много лет живу в Подмосковье. Но вот сюда добрался, в первый раз и на такой прекрасный повод. Эти соревнования будут для меня дебютными. Я — лыжник, но летом обожаю бегать», — сообщил серебряный призер олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский.

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Семен Ржищин родился в 1933 году в селе Троицкое Рязанской области. Большую часть детства и юности провел в поселке Лобня. Здесь он окончил ремесленное училище и начал заниматься легкой атлетикой. Несколько раз становился чемпионом Советского Союза, а в 1960 году завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр на дистанции три километра с препятствиями. За заслуги в спорте Семен Ржищин удостоили «Знаком Почета» и звания «Заслуженный мастер спорта СССР».

«Дядя Сеня, к сожалению, очень рано ушел из жизни, 52 года ему было. Я, все мои родственники и друзья очень благодарны администрации города Лобня за то, что они вот эту поддерживают традицию», — заявил племянник Ржищина Сергей Гришаков.

«Каждый забег имени Семена Ивановича Ржищина является особенным для нас. Мы готовимся, стараемся каждый год что-то внести новое. Количество участников по сравнению с прошлым годом выросло», — сообщил замглавы Лобни Дмитрий Винцукевич.

В программе забега две дистанции — на два и 10 километров. Первыми по традиции стартовали любители скандинавской ходьбы, затем — дети с ограниченными возможностями здоровья. Татьяна Тарасова на протяжении нескольких лет была постоянной участницей соревнований. В ее спортивной биографии есть российские и зарубежные марафоны, игры «Доброй воли» и другие крупные старты.

«Я — один из пионеров инвалидного спорта в нашей стране. Спорт помог мне выйти из того состояния, которое было после травмы. Инвалид — не руки и ноги, а ментальность. Мы участвовали в этих пробегах всегда», — сообщила жительница округа Татьяна Тарасова.

В последние годы соревнования особенно популярны среди молодежи — школьники, в основном, выбирают короткую дистанцию, но есть и те, кто рискнул преодолеть 10-километровый маршрут.

«У меня хорошее настроение сегодня. Я бегу не один, а с друзьями, и я считаю, что мы прекрасно проведем время. Неважно, какими мы прибежим, важно зарядиться позитивными эмоциями», — заявил участник пробега Михаил Ткалич.

Самые быстрые получили медали и кубки.

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