Подмосковье 14 августа 2023, 15:50 Более 500 человек посетили музыкальный фестиваль «Лампа» в Солнечногорске Валентина Максимова

На главной сцене набережной озера Сенеж в Солнечногорске прошел VII фестиваль акустической музыки «Лампа». Праздник посетили более 500 человек, несмотря на дождливую погоду.

Для гостей выступили группы «Смута», «Через ноль», Not An Astronaut, SHU, дуэт Михаила Овчаренко и Михаила Бачурина и коллектив Out Sight из Зеленограда. В своем репертуаре команда сочетает джаз, панк-рок, фанк и блюз, фестиваль «Лампа» музыканты посетили впервые.

«Организовано всё было чётко, понятно, никакой суеты и спешки. Сам фестиваль прошел душевно, тепло, и как сейчас любят говорить, „лампово“. Хочется поблагодарить организаторов фестиваля, участников и зрителей, всех, кто подходил посмотреть, послушать и зажечь с нами, от них чувствовалась отдача и поддержка», — поделилась вокалистка группы Out Sight Яна Куль.

Кроме музыкальной части, организаторы подготовили для гостей тату-зону, художественную ярмарку, различные мастер-классы и фуд-корт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

