Более 500 человек посетили ярмарку вакансий в Дзержинском за один день

Традиционная ярмарка вакансий состоялась в Дзержинском. О доступных рабочих местах заявили 17 предприятий округа. Соискателями стали более 500 человек.

Глава городского округа Сергей Будкин отметил, что на ярмарке работодатели предложили широкий спектр профессий — от младших и средних специалистов до руководителей среднего звена.

Я считаю, что ярмарка вакансий — прекрасная возможность для наших жителей найти работу себе по душе, вкусу и с достойной зарплатой Сергей Будкин.

Жители смогли пообщаться с работодателями. Посетителям подробно рассказали о доступных вакансиях и озвучили все требования по каждой из должностей.

Среди 500 человек, посетивших ярмарку, в предложенных вариантах заинтересовались 150, а еще почти 100 жителей вызвали потенциальный интерес у работодателей. Они уже составили личные анкеты, которые теперь рассмотрят более детально.

В Подмосковье проводят и ярмарки вакансий для беженцев из Донбасса. Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что у эвакуированных из ЛДНР жителей большой запрос на поиск работы.