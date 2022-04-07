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    07 апреля 2022, 17:36

    Более 500 человек посетили ярмарку вакансий в Дзержинском за один день

    Анастасия Аброськина

    Традиционная ярмарка вакансий состоялась в Дзержинском. О доступных рабочих местах заявили 17 предприятий округа. Соискателями стали более 500 человек.

    Более 500 человек посетили ярмарку вакансий в Дзержинском за один день | Изображение 1

    Глава городского округа Сергей Будкин отметил, что на ярмарке работодатели предложили широкий спектр профессий — от младших и средних специалистов до руководителей среднего звена.

    Я считаю, что ярмарка вакансий — прекрасная возможность для наших жителей найти работу себе по душе, вкусу и с достойной зарплатой

    Сергей Будкин.

    Более 500 человек посетили ярмарку вакансий в Дзержинском за один день | Изображение 2

    Жители смогли пообщаться с работодателями. Посетителям подробно рассказали о доступных вакансиях и озвучили все требования по каждой из должностей.

    Среди 500 человек, посетивших ярмарку, в предложенных вариантах заинтересовались 150, а еще почти 100 жителей вызвали потенциальный интерес у работодателей. Они уже составили личные анкеты, которые теперь рассмотрят более детально.

    Более 500 человек посетили ярмарку вакансий в Дзержинском за один день | Изображение 3

    В Подмосковье проводят и ярмарки вакансий для беженцев из Донбасса. Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что у эвакуированных из ЛДНР жителей большой запрос на поиск работы.