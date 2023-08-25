Подмосковье 25 августа 2023, 19:52 Более 500 человек посетили фестиваль «Муzа Подмосковья» в Калининце Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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В рабочем поселке Калининец в Наро-Фоминске прошел областной фестиваль «Муzа Подмосковья», приуроченный к празднованию Дня Государственного флага. Его посетили более 500 человек из 10 городских округов, сообщили в министерстве информационных и социальных коммуникаций региона.

«Очень важно проводить теплые и семейные встречи, где можно пообщаться, спеть добрые песни вместе с военнослужащими. И фестиваль „Муzа Подмосковья“ дал нам эту возможность», — заявила министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.

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Для гостей подготовили музыкальный концерт. На нем выступили артисты ДКиС «Тамань» и заслуженный артист России Денис Майданов.

«Я горжусь тем, что нахожусь в команде нашего губернатора, который столько делает и для поддержки наших бойцов, и для развития нашего любимого Подмосковья», — отметил Майданов.

С наступлением темноты на площади зажглась грандиозная огненная картина «Мы Россиия». Участники выложили ее из 25 тысяч свечей. Акцию организовал активист движения «Волонтеры Подмосковья» Егор Балев.

«Этот фестиваль мы проводим третий год подряд. Он вырос из большой акции „Свеча памяти“, начал наполняться разными новыми мероприятиями. Я вижу, какой отклик он находит у жителей моего родного поселка Калининец, как много он собирает людей», — рассказал Балев.

Для участников мероприятия подготовили выставку детских рисунков на тему флага России. Волонтеры собрали на фестиваля более 80 тысяч рублей. Их направят в качестве помощи военнослужащим Таманской дивизии. Перекусить можно было в фудтраке предпринимателя Александра Жуклова. Его выручка также пошла на закупку гумпомощи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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