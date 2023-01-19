Подмосковье 19 января 2023, 11:38 Более 500 человек окунулись в крещенские купели в Воскресенске

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Более 500 православных христиан в Воскресенском округе отпраздновали Крещение Господне, приняв участие в традиционном обряде омовения в иордани. Крещенские купания проходили в четырех населенных пунктах округа.

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Среди тех, кто пришел совершить обряд омовения, были и родители с детьми. Всего к местам проведения крещенских купаний в округе пришли 1090 человек. Для комфорта людей возле иорданей были оборудованы обогреваемые палатки, где можно было выпить чаю.

Безопасность обеспечивали полицейские, спасатели и медики. Как отмечают организаторы, обошлось без происшествий.

Для верующих Крещение Господне — один из самых почитаемых праздников возрождения, обновления и очищения души и тела. Считается, что крещенская вода приносит в дом мир и покой.

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